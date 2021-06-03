Проект автомоста на шоссе Тюнина в Кургане будет разработан к концу года

Эскизный проект строительства автомобильного моста по шоссе Тюнина должен быть разработан до конца 2021 год. Итоги конкурса по выбору разработчика подведены.

Как сообщается на сайте госзакупок, подрядчик за 9 млн рублей должен предоставить эскизные проект до 31 декабря 2021 года. Формулировка торгов дословно звучит так: «Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Строительство автомобильного моста по шоссе Тюнина» в Кургане».

В конкурсной документации уточняется, что мост для автомобилистов появится на участке от плотины реки Тобол до перекрестка на Ботаническое шоссе. Он будет четырехполосный. Разработку проекта оплачивают бюджеты Кургана и Курганской области.

Победителем конкурса стала московская компания «Трамос».

Эстакада на шоссе Тюнина – долгожданный для курганцев проект. Во время паводка шоссе периодически попадает в зону затопления, машины застревают в пробке.

Как сообщал «Новый День», курганские власти планируют построить и отремонтировать почти 60 мостов и путепроводов. Это планы на 2022-2023 годы.

Власти готовятся не только к строительству эстакады по шоссе Тюнина в Кургане, но и к строительству путепроводов в Шадринске и Далматово, также в проекте ремонт мостов через реку Тобол по ул. Кирова и ул. Бурова-Петрова, Чеховского путепровода в областном центре и двух мостов на региональных дорогах.

Курган, Дарья Котова

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