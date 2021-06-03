«Минирование» Кургана продолжается четвертый день: сегодня опять эвакуируют детей

В Кургане четвертые сутки подряд поступают ложные сообщения о минировании социальных и коммерческих учреждений. В четверг, 3 июня, взрывчатку силовикам придется искать в организацих дополнительного образования детей. По уточненным данным, в том числе «заминирован» курганский Дом Молодежи.

Как сообщает пресс-служба правительства Курганской области, сегодня поступило сообщение о минировании, схожее с тем, что поступали в предыдущие 3 дня. «Идет эвакуация. Проводятся все необходимые действия», – прокомментировали в региональном правительстве.

С 31 мая каждое утро в Кургане начинается с эвакуации учреждений, магазинов, садиков, торговых центров. По состоянию на 3 июня никаких официальных заявлений со стороны силовых и оперативных служб не поступало. Счет объектов, в которых 31 мая, 1,2 и 3 июня искали взрывчатку, превышает сотню.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 03.06.21

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