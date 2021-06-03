После замечания губернатора Шумкова мэрия Кургана высадит 3 тысячи деревьев

В Кургане после замечания губернатора Вадима Шумкова в адрес мэрии высадят 3 тыс. саженцев плодово-ягодных деревьев. Фруктовые сады разобьют на территории школ и детских садов – там за ними точно будут ухаживать. Об этом рассказала и.о. главы Кургана Елена Ситникова, которую цитируют в пресс-службе правительства Курганской области.

Первые посадки фруктовых деревьев прошли 2 июня. В пресс-службе главы региона отметили, что саженцы предоставили безвозмездно ЗАО «Сады Зауралья» и что такая масштабная высадка – реакция власти на замечания людей о вырубке деревьев в городе.

Напомним, только за последнее время резонанс вызвала вырубка деревьев на аллее у аэропорта и в Горсаду.

Губернатор Вадим Шумков на своей странице «Вконтакте» высказывался о вырубках и просил мэрию доступно и заранее объяснять горожанам, зачем убирают деревья в парках и на улицах города, а также активно заняться озеленением Кургана.

Курган, Наталья Ефремова

Курган. Другие новости 03.06.21

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