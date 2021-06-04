В Кургане на выходные запланировано массовое отключение воды

В Кургане в субботу, 5 июня, запланировано массовое отключение воды из-за ремонтных работ. Как сообщает «Водный союз», в субботу коммунальщики будут делать врезку в новый водопровод на ул. Чкалова. На ул. Омская водоснабжение будет ограничено из-за работ сторонней организации.

По данным ресурсоснабжающей компании «Водный союз», из-за работ на ул. Чкалова без воды с 09:00 часов до 21:00 часа останутся Курганская психоневрологическая больница, частный сектор – улицы Калинина, Тюленина, Зеленая, Молодой Гвардии, Земнухова, Комиссаров, Космодемьянской. Также в зону отключения попадают дома на ул. Комиссаров, 65, ул. Чкалова, 3,3/1, ул. Луначарского, 100, 102,105,107.

Из-за работ на ул. Омская, 171 ж ограничение водоснабжение также запланировано на весь день – с 09:00 до 21:00. Запас воды нужно сделать тем, кто проживает в домах с 81 по 150 (четная сторона) и с 151 по 189 (нечетная сторона).

Курган, Дарья Котова

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