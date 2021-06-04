В Кургане силовики опять получили сигнал о минировании: пивзавод, Курганхиммаш

В Кургане в пятницу, 4 июня, продолжается «минирование» учреждений. По официально неподтвержденной информации, сейчас силовики выехали по адресу, Машиностроителей, 28, где находится промпредприятие. Также сигналы поступили в отношении пивзавода и Курганского завода химического машиностроения.

В пресс-службе регионального правительства подтвердили, что несколько крупных предприятий областной столицы получили сигналы об угрозе минирования.

«Руководство действует согласно установленным правилам, идет эвакуация. Здания будут проверены на безопасность», – заявили в пресс-службе курганского губернатора.

Ложные сигналы о минировании коммерческих учреждений, торговых сетей и социальных объектов ежедневно поступают с 31 мая. Все сигналы после проверки оказываются ложными. В общей сложности проверено более 135 зданий.

Курган, Дарья Котова

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