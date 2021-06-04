Курганские власти защитили трехлетнюю программу дорожного строительства

Заместитель курганского губернатора Анатолий Воробьев защитил планы регионального правительства по строительству и ремонту дорог до 2024 года. Защита проходила с участием представителей Федерального дорожного агентства, также на ней присутствовал уральский полпред Владимир Якушев.

Через Курганскую область проходят несколько федеральных трасс, общая протяженность которых превышает 815 км. Региональных и межмуниципальных дорог – 7 770 км.

К 2024 году в Зауралье планируют отремонтировать более 60 км федеральных дорог. Это три участка трассы «Иртыш», в том числе, восстановят подъезд к городу Тюмень и мост через реку Черная.

План по ремонту региональных дорог – 268 км. В дорожную кампанию войдут трассы Курган – Половинное – Воскресенское – граница Казахстана, Шадринск – Миасское, Курган – Звериноголовское (до границы Казахстана).

«На текущий момент приведено в нормативное состояние 114,8 км региональной опорной сети по итогам реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 – 2020 годах, в настоящее время ведутся работы на 98 км. В следующем году предстоит выполнить аналогичный объем мероприятий. А в 2023 году запланировано отремонтировать 72 км региональных трасс», – прокомментировал Анатолий Воробьёв.

Курган, Дарья Котова

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