В Кургане до 22 июня закроют для машин загруженный перекресток

В Кургане с 9 июня до 22 июня закрывается проезд на перекрестке улиц Станционная и Кирова. Проезд будет перекрыт из-за работ ресурсоснабжающей компании «Водный Союз».

Как сообщили в «Водном Союзе», на ул. Станционной 9 июня в 9 утра начнутся работы по модернизации водопроводных сетей. Перекресток планируют открыть не ранее вечера 22 июня.

Курган сейчас весь перекопан из-за ремонтных и аварийных работ. Так, до 1 июля будет закрыто движение на участке ул. Гоголя. Проезжую часть перекрыли от ул. Гоголя до дома №39 на ул. Пролетарской. На этом участке «Водный Союз» проводит аварийные работы. Из-за аварийных работ на самотечном коллекторе сейчас в Кургане и перекрыта и ул. Дубынина. Там работы продлятся до 13 июня.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 04.06.21

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