В Курганской области застрелен мужчина, который, возможно, имел отношения к криминальным группировкам

В Шадринске 6 июня прямо на улице был застрелен 37-летний мужчина. Об этом сообщает СУ СКР по Курганской области. По неофициальной информации, убитый был связан с криминальной группировкой. Возможно, застрелен Максим Рябов, которого называют экс-смотрящим за местной колонией.

По данным следствия, убийство произошло во дворе дома на улице Красноармейская. Убийца выстрелил своей жертве в живот. Раненого мужчину доставили в больницу, где он скончался.

«В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и криминалисты. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления», – сообщили в региональном Следкоме. Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ (убийство).

Если убитый Максим Рябов, то известно, что он отбывал наказание в местной колонии и какое-то время считался смотрящим за ИК.

Курган, Шадринск, Дарья Котова

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