Курганские власти запустили проект по расчистке проблемных водоемов

В Курганской области расчистят реку Язевка (приток реки Черная), озеро Орлово (Шатровский МО) и ручей Червоток (Шадринский район). В региональном департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщили, что компания «ЕвроГеоПроект» (г. Самара) к лету 2022 года подготовит проектную документацию. Стоиомсть трех проектов – 11,7 млн рублей.

Река Язевка – один из проблемных водных объектов. Во время половодья в зону подтопления попадают районы в Кургане – Чистое поле, Рябково и примыкающий к нему Радужный.

«По реке Язевка готовится проект на руслоформирующие работы на участке 3 км, там, где она протекает через посёлок Чистое Поле. Это поможет решить сразу два вопроса. Во-первых, мы снимем опасность подтопления более 200 жилых домов, которые расположены рядом с рекой. Такая угроза есть при высоком паводке, который бывает раз в десять лет. Площадь подтапливаемой территории составляет 32,6 га. Во-вторых, расчистка русла реки важна с точки зрения улучшения экологической ситуации. После завершения работ, нарушенные земли подлежат рекультивации», – прокомментировал директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Станислав Носков.

Состояние русла ручья Червоток также влияет на подтопление населенного пункта – село Красная Нива. Ручей зарос, сток очень медленный, место превращается в болото. По данным департамента, в зону подтопления попадают более 45 га. Главная задача – расчистить русло ручья на участке протяженностью 2,5 км.

Обмелевшее озеро Орлово придется чистить от ила. Проектная организация разрабатывает документы по комплексу мероприятий по расчистке озера Орлово площадью 27 га, включая площадь озера 24,1 га и площадь береговой полосы 2,9 га, чтобы водоём соответствовал санитарным нормам.

Документы подрядчик должен предоставить летом 2022 года. После получения положительного заключения экспертизы проекты планируется представить в Федеральное агентство водных ресурсов на защиту финансирования за счет средств федерального бюджета.

Курган, Дарья Котова

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