Анонимные «минёры» вновь взялись за Курган: сегодня взрывчатку ищут в спортшколах

В Кургане во вторник, 8 июня, продолжилась серия «минирований». По данным оперативного штаба Курганской области, силовики проверяют несколько спортивных школ и ведомственных учреждений.

«Эти организации получили сообщение об угрозе минирования. Проводятся необходимые проверочные мероприятия. Посетители и сотрудники эвакуированы», – прокомментировали в пресс-службе курганского губернатора.

Первые сигналы о минировании поступили еще 31 мая. Тогда пришлось эвакуировать детей из почти 30 детских садов. Затем анонимные сигналы стали поступать практически в ежедневном режиме. Оперативные службы проверяли то торговые центры и магазины, то промышленные предприятия. В общей сложности под удар злоумышленников попали более 135 организаций. Все сигналы по итогам проверок оказывались ложными.

Курган, Дарья Котова

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