В Кургане на все лето перекроют дороги в Северном, но взамен обещают решить проблему трех микрорайонов

В микрорайоне Кургана – Северный, с 28 июня по 5 августа будет закрыто движение машин по улицам Комиссаров, Плеханова, Молодежи. Как сообщает 9 июня ресурсоснабжающая компания «Водный Союз», в Северном начнется капитальный ремонт аварийного участка водопровода.

Необходимость капитально отремонтировать участок водопроводной сети объяснил главный инженер АО «Водный Союз» Яков Арапов: «Аварии на данном водопроводе происходят несколько раз в месяц, самые крупные из них оставляют без воды микрорайон Заозерный и левую часть Рябково. План производства работ по замене водопровода включает в себя монтаж временной ветки, которая будет питать потребителей, прокладку новой трубы, а также восстановление нарушенного благоустройства».

Компания заменит 530 метров водопровода, который проходит по улицам улицам Комиссаров, Плеханова и Молодежи. До 5 августа частично закрываются следующие участки автодорог: по ул.Комиссаров от ул.Плеханова до ул.Мечникова; по ул.Плеханова от ул.Комиссаров до ул.Молодежи; по ул.Молодежи от ул.Плеханова до р.Черная; по ул.Мечникова от жилого дома № 1 до жилого дома № 19; а также по переулку Молодежи от ул.Молодежи до ул. Комиссаров. Одностороннее движение будет организовано по ул.Луначарского от ул.Фурманова в сторону ул.Мечникова и по ул.Калинина от ул.Мечникова в сторону ул.Фурманова.

Курган, Дарья Котова

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