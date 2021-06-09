В Зауралье семья попала в смертельное ДТП: отец семейства был лишен прав

В Курганской области на пятом километре автодороги Шатрово-Далматово произошло смертельное ДТП: на встречку вылетел, а потом перевернулся ВАЗ-11193. В машине находилась семья, включая годовалую девочку.

Как сообщает ГИБДД Курганской области, водитель – мужчина 1989 года рождения, был лишен водительских прав. Ночью 9 июня он все равно сел за руль и ехал с женой, годовалой дочерью и бабушкой ребенка. В момент аварии ремнем безопасности была пристегнута только супруга водителя – женщина 1989 года рождения. Ребенка на руках держала бабушка – женщина 1964 года рождения. Она скончалась на месте ДТП до приезда скорой.

Водитель и его годовалая дочь с травмами госпитализированы в районную больницу. Маму ребенка спас ремень безопасности, она серьезно не пострадала, направлена на амбулаторное лечение.

Из-за смертельной аварии возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 09.06.21

Свердловской, Тюменской и Курганской областям посоветовали приготовиться к ночным заморозкам. / В Кургане на все лето перекроют дороги в Северном, но взамен обещают решить проблему трех микрорайонов. / Анонимные «минёры» вновь взялись за Курган: сегодня взрывчатку ищут в спортшколах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»