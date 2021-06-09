Губернатор Шумков вводит публичные KPI для глав

Губернатор Курганской области Вадим Шумков вводит KPI (ключевые показатели эффективности) для глав муниципалитетов. Об этом он в среду, 9 июня, сообщил на выездном совещании в Шадринске, где присутствовали главы районов и городов и сотрудники регионального правительства.

По данным пресс-службы, в число показателей войдут экономические параметры – число новых рабочих мест и инвестиционных проектов. Кроме того, политический показатель – оценка населения, то есть доверие главе. И также – работа глав по обеспечению безопасности граждан – пожары, паводки и так далее.

Ещё одним новшеством станет присутствие на совещаниях председателей районных и городских дум. Сегодня, как стало известно агентству, на совещаниях уже присутствовали председатели Дум Шадринска и Далматовского района – Владимир Пикалин и Алексей Курочкин.

По мнению политолога Сергея Ширяева, это прозрачная система оценки работы глав, которая будет понятна, в том числе и жителям.

«Внутренняя система оценки эффективности работы глав существует – это утверждённый на федеральном уровне свод показателей, которые обычно анализирует экономический блок. Немалую часть в нём занимает хозяйство и социальная сфера. В этом случае губернатор Шумков на совещаниях в районах будет рассматривать наиболее значимые показатели. Глава Курганской области много внимания уделяет привлечению инвестиций и комплексному развитию территорий, потому что собственные доходы – это наиболее проблемный вопрос для области. таким образом губернатор ещё раз делает акцент на этом и объясняет жителям, какие основные задачи стоят перед главами», – отметил эксперт.

Шадринск, Далматово, Курган, Наталья Ефремова

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