Помощника курганских «минёров» задержали: при нем были десятки сим-карт

По данным УМВД по Курганской области в Кургане задержан 44-летний житель Московской области, который распространял заведомо ложные сообщения об акте терроризма.
«После доставления злоумышленника в Курганскую область, он был задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», – сообщает в полицейском региональном Главке. По данным силовиков, 44-летний мужчина предоставлял виртуальные абонентские номера, с помощью которых осуществлялась рассылка в образовательные учреждения сообщений с угрозами. За каждое такое СМС он получал денежное вознаграждение. Во время обыска у задержанного изъяты несколько компьютеров, 16 сим-боксов, плюс огромное количество сим-карт.
Уголовное дело возбуждено по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. «Сотрудники полиции устанавливают организаторов рассылки. Следствие по уголовному делу продолжается», – уточнили в УМВД по Курганской области.
Как сообщал «Новый День», с 31 мая в Кургане началась ежедневная серия минирований. Поступали анонимные сообщения, что в детских садах, социальных и коммерческих организациях, на промышленных предприятиях существует угроза взрыва. После каждого сигнала начиналась эвакуация людей и проверка. Все сигналы оказывались ложными.
Курган, Дарья Котова
Курган. Другие новости 09.06.21
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