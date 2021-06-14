В Зауралье мать взяла с собой несовершеннолетнего сына, чтобы обворовать соседку

В Курганской области фигурантами уголовного дела стали 40-летняя женщина и ее 14-летний сын. Мать с сыном, проживающие в Мишкинском районе, проникли в дом к соседке и обворовали ее.

Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище). Как сообщает СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено весной 2021 года в селе Первомайское. «Обвиняемые незаконно проникли в дом своей односельчанки и похитили принадлежащие хозяйке ценные вещи, в том числе холодильник и кухонную обеденную зону. Общая стоимость похищенного имущества составила около 25 тысяч рублей», – уточнили в региональном Следкоме.

Вина матери и ее ребенка доказана. Расследование завершено. Следователи готовы передать дело «семейного подряда» в суд.

Курган, Мишкинский район, Дарья Котова

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