В Курганской области суточный прирост по коронавирусу остается стабильным

В Курганской области по состоянию на 14 июня выявлено 29 новых случаев коронавирусной инфекции. Примерно такие показатели держатся в регионе уже несколько недель.

По данным оперативного штаба, из 29 вновь заболевших – 20 жители Кургана. Остальные случаи выявлены в Кетовском, Мокроусовском районах, городе Шадринске. С начала пандемии COVID-19 в Зауралье было выявлено более 21,8 тыс заболевших.

В Москве и Санкт-Петербурге зафиксирован рост заболеваемости. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов накануне заявили об ужесточении ограничительных мер из-за распространения COVID-19. С 17 июня в Северной столице временно приостанавливается проведение развлекательных мероприятий в объектах общественного питания, работа детских комнат в ресторанах и кафе. Также прекращается деятельность фуд-кортов. В Москве с 13 по 20 июня сотрудников максимально просят перевести на удаленку. Там также вновь закроют для посетителей фуд-корты.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 14.06.21

В Зауралье мать взяла с собой несовершеннолетнего сына, чтобы обворовать соседку. / В Шадринске определился лидер на пост главы города. / Как по расписанию: в Кургане опять массовая эвакуация из-за сигналов об угрозах взрыва. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»