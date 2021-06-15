В Зауралье из-за жары ограничат движение фур на федеральных трассах

На территории Курганской области, а также в соседних регионах ограничат движение грузовиков на нескольких участках федеральных дорог. Как сообщает 15 июня ФКУ Упрдор «Южный Урал», проезд для фур будет закрыть сегодня до 20 часов.

Непосредственно в Зауралье заперт будет действовать на следующих участках: трасса «Иртыш» на участке км 55 – км 465, на участке км 0 – км 91 (подъезд к г. Тюмень); трасса Р-354 (Екатеринбург-Шадринск-Курган) на участке км 125 – км 356.

В ФКУ Упрдор «Южный Урал» уточняют, что по прогнозу в Зауралье сегодня ожидается жара, теператра воздуха +32 градуса. «В связи с прогнозируемой дневной температурой окружающего воздуха вводится временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, на автомобильных дорогах федерального значения Челябинской и Курганской областей», – сообщили в компании.

Курган, Дарья Котова

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