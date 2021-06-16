Курганская область получит из резервного фонда миллионы на борьбу с лесными пожарами

Из резервного фонда правительства РФ Курганской области выделены 5 млн рублей на борьбу с лесными пожарами. Из них 2,2 млн рублей – субвенция непосредственно на борьбу с пожарами, еще 2,6 млн рублей регион потратит на авиационный мониторинг лесов.

О перераспределении бюджетных средств сообщил заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы Александр Ремезков. «Выделяемые дополнительные федеральные средства помогут Курганской области направить больше сил и средств на тушение пожаров, оперативно выявить и ликвидировать новые очаги возгорания. Это справедливо – финансово поддержать регионы, которые обеспечивают безопасность граждан и берегут природные ресурсы страны, предотвращая распространение пожаров», – прокомментировал Ремезков.

В Курганской области сложилась непростая ситуация с лесными пожарами. Только в мае произошло более 170 возгораний.

Курган, Дарья Котова

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