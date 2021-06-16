На Курганскую область надвигается ураган

В Курганской области, где установилась тридцатиградусная жара, к концу недели похолодает, ожидается шквалистый ветер.

Как сообщает курганский Центр по гидрометеорологии, 17 июня в регионе сохранится жара, прогнозируемая температура + 32…+37 градусов днем, ночью +15…+17 градусов. При этом ожидается гроза с усилением ветра до 14 метров в секунду.

18 июня дневные температуры снизятся до +19…+24 градусов. Ожидается северо-западный ветер, скорость которого может достигать 17 метров в секунду. Также ожидается гроза. С 19 июня – похолодание. Температура воздуха днем прогнозируется на уровне +17…+22 градуса, а ночью похолодает до +6 градусов.

Курган, Дарья Котова

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