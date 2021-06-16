«Прививаемся, друзья»: курганский губернатор Шумков поставил прививку от коронавируса

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в среду, 16 июня, привился от Covid-19, об этом глава региона сообщил в своем аккаунте в Инстаграм.

«В регионе проставлено уже более 100 000 прививок. Пропустили вперёд все группы риска, включая пожилых. Пришло и наше время. Прививаемся, друзья. Вакцины достаточно, дело за вашим желанием», – написал Вадим Шумков на своей странице в Инстаграм.

С начала пандемии в Зауралье новой коронавирусной инфекцией заразились более 21,8 тыс. человек. В области ведется кампания по вакцинации. Как уточнили в региональном департаменте здравоохранения, за весь период в область поступило более 128 тысяч комплектов доз вакцины. Полностью процесс вакцинации завершили 92,5 тыс. человек. Более 50% привитых – это люди в возрасте 60 +.

В регионе достаточно мест для вакцинации. Привиться можно в поликлинике по месту жительства, также работают пункты вакцинации, где препарат можно получить без предварительной записи – достаточно иметь при себе паспорт, медполис и СНИЛС. При этом также заранее можно выбрать удобную дату, для чего предварительную заявку можно оформить на портале Госуслуг, или позвонить по единому телефону 122. Отметим, что Центр управления регионом Курганской области ранее оптимизировал процесс записи жителей региона на вакцинацию по номеру 122, после чего число жалоб от зауральцев значительно сократилось.

Курган, Дарья Котова

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