В Кургане официально разрешили открыть два пляжа

В Кургане в четверг, 17 июня, открываются два места для купания – пляж «Бабьи пески» и пляж на бульваре Солнечный. Курганцам в тридцатиградусную жару разрешили купаться после того, как Центр гигиены и эпидемиологии в очередной раз проверил пробы воды в реке Тобол.

«По результатам проведенного 15 июня лабораторного исследования, пробы воды в реке Тобол на Бабьих песках и в зоне отдыха и купания на бульваре Солнечном соответствуют нормам», – сообщили в мэрии Кургана.

Обе пляжные территории были подготовлен к купальному сезону: дно обследовали водолазы, подрядчик уравнял берег, чтобы не было резкого схода в воду, в воде установили буйки.

Все остальные пляжи пока официально закрыты. «Как только снимут ограничения, связанные с пожароопасным периодом, для купания откроют и Голубые озера», – пообещали в администрации Кургана.

Курган, Дарья Котова

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