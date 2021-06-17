В Кургане за вечер сбили троих детей. Заявление ГИБДД

В Кургане 16 июня вечером произошло два ДТП, в которых пострадали дети 5,7 и 9 лет.

Как сообщает ГИБДД, на ул. Дзержинского у дома №41 водитель иномарки сбила брата и сестру. Пятилетняя девочка гуляла с семилетним братом. «При переходе проезжей части девочка вырвалась и побежала по нерегулируемому пешеходному переходу. За ней побежал старший брат», – уточнили автоинспекторы. За рулем иномарки находилась молодая женщина, она ехала в сторону проспекта Машиностроителей. «В результате ДТП несовершеннолетние 2013 и 2015 годов рождения получили телесные повреждения. Им назначено амбулаторное лечение», – сообщили в ГИБДД.

Второе ДТП произошло на ул. Лескова у дома №21. Там девятилетний мальчик один ехал по обочине дороги на велосипеде и его сбил водитель Daewoo. Ребенок получил травмы, но госпитализация не потребовалась.

Автоинспекторы в очередной раз напоминают, что несовершеннолетние велосипедисты могут ездить только по тротуарам, велосипедным, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. «Полицейские настаивают на ежедневном осуществлении контроля за летним досугом своих детей и постоянном повторении правил дорожного движения», – сообщается в официальном заявлении автоинспекции.

Курган, Дарья Котова

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