В Зауралье мужчина сжег в печке полуторагодовалого внука

Областной суд Курганской области вынес приговор жителю Мишкинского района, который в январе 2021 года сжег своего внука в печке.

Как сообщили 17 июня в облсуде, подсудимый Новоселов 10 января нынешнего года остался дома с ребенком, он должен был присматривать за внуком. Дедушка в этот день был пьян.

«Новосёлов посадил мальчика на качели, из которых тот выпал и потерял сознание. Желая скрыть это падение, осознавая, что ребенок жив, заживо поместил его в пламя горящих дров в раскаленную печь и запер печную задвижку», – сообщает пресс-служба облсуда. Экспертиза доказала, что ребенок умер не от полученной травмы, а от термических ожогов.

Эта страшная трагедия произошла в селе Бутырское Мишкинского района. Дедушку-убийцу суд приговорил к 19-ти годам – мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Курган, Дарья Котова

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