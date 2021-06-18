Шумков рассказал своим «мини-фан-клубам», почему у него мятая футболка и кого он любит слушать

Губернатор Курганской области Вадим Шумков написал в Инстаграм пост, в котором рассказал о своей поездке в Сафакулевский район, объяснил, почему он был там в мятой футболке, заодно пообещал, что попробует пригласить в Курган свою любимую певицу.

«Встретились в Сафакулево с Виктором Зубковым. Обсудили много рабочих вопросов в пользу Курганской области. Возвращаемся. Зная, что уже образовались мини-фан-клубы переживающих за то, кто гладит мои вещи и как я ставлю наушник)), предвосхищаю вопросы: рубашка мятая (передвигались по полям в жару 35 градусов и потом под проливным дождём)), наушник ставлю как хочу, чтобы было удобно и говорить в микрофон (для этого он отставлен в сторону), и слушать музыку, когда есть свободная минута. Сегодня слушал Пелагею – очень нравится. Хотим пригласить ее в Курган для вас для открытого концерта на площади, когда позволит ситуация с пандемией. И я вас тоже всех очень люблю)», – написал в Инстаграм Шумков.

Рабочую поездку в Сафакулево Шумков совершил вместе с председателем Совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым, дедушка и бабушка которого жили в деревне Мартыновка, там же родился отец Зубкова. Бывший российский премьер периодически посещает родину своих предков и помогает деревне.

Шумков и Зубков посетили сафакульевский агрокомплекс «Мартыновский» 17 июня, где они не только познакомились с современными технологиями, но и сами посадили огурцы. В создание агрокомплекса инвестор вложил более 3,6 млрд рублей. Сейчас здесь работает около 350 жителей Сафакулевского, Щучанского и Шумихинского районов. Ожидаемые ежегодные налоговые отчисления в бюджет – 25 млн рублей.

Курган, Дарья Котова

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