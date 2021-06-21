Курганские спасатели рассказали, как тушили пожар в деревне Чемякина

В Курганской области 20 июня тушили крупный пожар: загорелись надворные постройки на ул. Центральная. В социальных сетях вечером распространялась информация, что во время пожара сгорело полдеревни. В управлении МЧС по Курганской области уточнили, что площадь пожара составила 600 кв метров. Сгорели 7 строений, из них два – дачные дома. Пожару был присвоен повышенный ранг из-за сильного ветра.

«По прибытию пожарных на место было установлено, что горят надворные постройки на большой площади, существует угроза соседним жилым строениям. Пожару был присвоен повышенный ранг – вызов №2», – сообщили в управлении МЧС.

В 18-50 пожар был локализован, в 20.30 – объявлена ликвидация открытого горения на общей площади 600 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.

Курган, Дарья Котова

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