Партия «Новые люди» посвятила песню курганским медикам

Необычный подарок ко Дню медика получили зауральские врачи. Сторонники партии «Новые люди» спели для них песню «Не все герои носят плащи». Она была записана российскими музыкантами, чтобы поддержать врачей во время пандемии COVID-19.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», в праздничный день «Новые люди» поздравили сотрудников Первой городской больницы, Курганской поликлиники №1, Детской стоматологической поликлиники и медицинского центра «Импульс».

«Для врачей наш перфоманс был полной неожиданностью. Многие даже прослезились от слов трогательной песни. В последнее время врачам приходится несладко, они второй год работают на передовой и продолжают спасать жизни. Нам было особенно важно поблагодарить их за все, что они делают, дать почувствовать всем докторам и медсестрам, что мы ценим их», – рассказала руководитель регионального отделения партии Олеся Дудоркина.

Партия «Новые люди» предлагает создать новую систему здравоохранения, отделив ее от медицины и фармацевтики. Сегодня медицина занимается только лечением уже заболевших пациентов, обеспечивая стабильный доход фармацевтическим компаниям. Однако задача должна быть иной, необходимо не допустить того, чтобы человек болел.

По словам Олеси Дудоркиной, «Новые люди» хотят создать крепкую систему охраны здоровья, чтобы медицина работала превентивно, а не включалась тогда, когда речь идет о жизни и смерти пациента.

«Фармацевтическим компаниям выгодно, чтобы мы болели и принимали пилюли, а нам – нет. Нам важны здоровые люди. Поэтому партия выступает за хорошую экологию, чистую воду и качественную еду без вредных добавок. Все это и есть – залог здоровья», – считает Олеся Дудоркина.

«Новые люди» предлагают дать возможность каждому человеку самому инвестировать в собственное здоровье посредством персональных медицинских счетов вместо оплаты полисов ОМС.

Напомним, партия «Новые люди» была создана в марте 2020 года. Сейчас она представлена в законодательных собраниях четырех регионов. На предстоящих выборах в Госдуму Новые люди намерены преодолеть пятипроцентный барьер и сформировать в нижней палате парламента свою фракцию. За голоса людей от партии будут бороться более 200 кандидатов.

Курган, Елена Васильева

Курган. Другие новости 21.06.21

Курганские спасатели рассказали, как тушили пожар в деревне Чемякина. / От Курганской области за мандат в Госдуму будут бороться три единоросса. / Шумков рассказал своим «мини-фан-клубам», почему у него мятая футболка и кого он любит слушать. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»