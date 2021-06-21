Во дворах Кургана будут работать мобильные группы вакцинации

В Кургане с 22 по 25 июня во дворах будут работать мобильные группы вакцинации. Планируется развернуть 9 таких пунктов. Как сообщили в пресс-службе курганского губернатора Вадима Шумкова, расписание работы пунктов уже сформировано.

Так, 22 июня прививку от коронавируса можно поставить во дворе дома № 106 по ул. Томина (с14:00 до 16:00 часов). В среду, 23 июня, у медиков будет загруженный день. Привиться можно будет по трем адресам: двор домов № 34-32 по ул. М. Горького (с 09:00 до 11:00 часов), двор дома № 55 по ул. Кирова (с 09:00 до 11:00 часов). Также пункт будет развернут в сквере возле дома № 134 по ул. К. Мяготина (с 14:00-16:00 часов).



24 июня курганцев ждут по адресам дом № 9 по ул. С.Васильева (09:00 до 12:00 часов) и во дворе дома № 61 по ул. Криволапова (с 13:00 до 16:00 часов). «В пятницу, 25 июня, пункты вакцинации будут работать во дворе дома № 131 по ул. К.Мяготина, во дворе дома № 56 по ул. Володарского и во дворе дома № 48 по ул. Ленина», – уточнили в пресс-службе. Первые два адреса будут работать с 09:00 до 11:00 часов, на улице Ленина можно будет поставить прививку с 14:00 -16:00 часов.

Медики напоминают, что предварительная запись не нужна. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медполис.

С начала пандемии коронавируса в Курганской области было поставлено более 22 тыс диагнозов Covid-19. Регион получил несколько крупных партий вакцины от коронавируса. Прививочная кампания ведется не только в медицинских учреждениях. Пункты вакцинации были также развернуты в крупных торговых центрах Кургана.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 21.06.21

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