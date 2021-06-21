В Зауралье на неделю продлили режим «чрезвычайная пожарная опасность»

С 21 по 25 июня в некоторых районах Курганской области сохранится повышенный режим пожарной опасности – 5 класс горимости леса. Об этом сообщает управление МЧС России по Курганской области.

По данным ведомства, в ближайшие дни в регионе сохраниться жаркая погода. Во вторник температура в северо-западной части Зауралья ожидается на уровне +29 градусов. Населению области запрещено помещать леса, разводить костры. «Опасные явления погоды могут привести к ухудшению лесопожарной обстановки. Повышается вероятность возникновения очагов природных пожаров, возникает угроза их перехода на населенные пункты. Огонь распространяется настолько быстро, что малейшая искра может стать причиной непоправимой беды», – напоминают в мэрии Кургана.

По информации курганского Центра гидрометеорологии, при сохраняющейся жаре только 23 июня прогнозируются осадки, при этом температура воздуха все равно будет держатся на уровне +27... +29 градусов.

Курган, Дарья Котова

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