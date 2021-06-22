В Кургане водитель Lexus устроил массовое ДТП: разбил три иномарки

В Кургане на ул. Б.Петрова произошло массовое ДТП с участием четырех иномарок. Аварию спровоцировал водитель автомобиля Lexus – мужчина 1982 года рождения. Он не уступил дорогу при повороте.

Как сообщает ГИБДД, 21 июня мужчина на Lexus ехал со стороны ул. Химмашевская в сторону ул. Дзержинского. При повороте налево он не уступил дорогу другой иномарке – «Тойота Карина». Машины столкнулись и от удара «Тойота» отлетела на припаркованный «Ниссан Альмера». Пострадавший «Ниссан Альмера» зацепил еще одну иномарку – «Ниссан Ноут».

Машины побились, но есть и пострадавший. Телесные повреждения получил 41-летний водитель «Тойота Карина». Госпитализация ему не потребовалась, назначено амбулаторное лечение.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 21.06.21

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