Курганскому «Водному Союзу» утвердили инвестиционную программу на 400 миллионов

Ресурсоснабжающей компании «Водный Союз» утвердили инвестиционную программу. До 2024 года поставщик воды планирует вложить в модернизацию и реконструкцию сетей более 400 млн. рублей. Об этом 22 июня сообщил гедиректор «Водного Союза» Владимир Овсянников.

Инвестиционную программу для «Водного Союза» одобрил департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области. Источник финансирования программы – средства, получаемые компанией по утвержденному тарифу для физических и юридических лиц. При этом г-н Овсянников пообещал, что тариф под запланированные работы повышаться не будет. «Запланированные капитальные вложения не отразятся на величине тарифа, который останется на уровне, утвержденном департаментом цен и тарифов на период до 2024 года, – заверил Овсянников.

Глава «Водного Союза» напомнил, что процесс износа системы близок к 100% уровню. Компания потратит часть средств на подготовку проектов, чтобы войти в федеральные программы «Чистая вода» и «Реформирование ЖКХ». Также запланированы работы по реконструкции трубопроводов.

«Водный Союз» – частная компания, подконтрольная бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. С 2012 года «Водный Союз» по договору аренды с муниципальным «Курганводоканалом» эксплуатирует все водопроводные и канализационные сети Кургана.

Курган, Дарья Котова

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