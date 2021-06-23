В Кургане из поликлиники эвакуировали людей: на этот раз не по звонку «минёров»

В Кургане 23 июня в поликлинике №1 на ул. Невежина, 5 прошла эвакуация. По данным «Нового Дня», опасности не было, в медучреждении проводились учения.

«Это было одно из мероприятий, которые все проводят для повышения уровня антитеррористической защищенности. Сработала сигнализация, людей вывели, здание осмотрели и все», – рассказал нашему агентству источник в региональном депздраве.

Как сообщал «Новый День», Курган пережил серию ложных минирований. Сообщения об угрозах начали поступать с 31 мая и продолжались несколько дней подряд. Из-за ложных сигналов эвакуировали то детские сады, то социальные и коммерческие учреждения. В один из дней «минеры» парализовали работу нескольких промышленных предприятий. Все сигналы оказывались ложными.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 22.06.21

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