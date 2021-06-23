Курганской области сверх лимита дадут миллиард на переселение зауральцев из трущоб

В Курганской области 1847 человек переселят из аварийного жилья за счет дополнительного финансирования. Фонд ЖКХ выделяет региону 1 млрд. рублей. Это сверхлимитный транш.

Курганские власти подавали заявку, чтобы дополнительно потратить миллиард рублей по нацпроекту «Жилье и городская среда». Деньги нужны на переселение граждан, проживающих в аварийном жилье.

Как напомнила руководитель регионального департамента строительства, ЖКХ Ирина Саблукова, по нацпроекту в регионах страны расселяется жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года. «В порядке софинансирования регион добавит 344,24 млн рублей. Эти средства будут направлены на переселение 1 847 человек из 923 непригодных для проживания жилых помещений общей площадью 27,43 тыс. кв.м. на территории 14 муниципальных образований», – уточнила Ирина Саблукова.

Программа по переселению граждан рассчитана на 2022-2023 годы.

Курган, Дарья Котова

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