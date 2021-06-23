В Курган вновь приехал миллиардер: Евтушенков готов строить индустриальный парк

Курганский губернатор Вадим Шумков и председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков подписали соглашение о сотрудничестве. Один из богатейших бизнесменов страны подтвердил свое намерение инвестировать в Зауралье.

Соглашение Шумков и Евтушенков подписали 23 июня. На площадке курганского завода «Синтез» (входит в фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп», подконтрольный АФК «Система») может появиться индустриальный парк. Также глава корпорации сообщил, что запланирована масштабная модернизация «Синтеза».

Курганский губернатор напомнил, что перспективы «Синтеза» несколько месяцев назад курганские власти обсуждали с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, который поддержал идею запуска индустриального парка.

«Мы уже договорились о том, что в этом году начинаем проектировать здесь индустриальный парк, за что я очень благодарен Владимиру Петровичу {Евтушенков – прим.Ред.} и его коллегам. Это новые компетенции для нашего региона, новые рабочие места с достойной оплатой труда», – отметил Вадим Шумков.

Глава АФК «Система» в свою очередь подчеркнул, что корпорация готова инвестировать в Курган. «Все, начиная с губернатора, на меня сегодня произвели такое сильное впечатление, что я точно хочу здесь работать. Производство точно нужно реновировать, менять. Мы в следующем году будем здесь два корпуса сдавать, а если успеем, снесём «старьё», – подчеркнул Владимир Евтушенков.

Курганский «Синтез» является одним из лидеров фармацевтической промышленности в стране. В «портфеле» завода более 300 препаратов, 84 из которых включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 14 – в рекомендации Минздрава РФ для лечения COVID-19. Во время пандемии коронавируса на предприятии запустили линию по производству субстанции для антибиотика «Левофлоксацин», применяемого в протоколах лечения COVID-19. . Недавно на предприятии разработали, зарегистрировали и выпустили первую партию субстанции левофлоксацина: то есть теперь завод «Биннофарм Групп» в Кургане может производить препарат по полному циклу.

Как сообщал «Новый День», 22 июня в Курган с рабочим визитом приезжал еще один долларовый миллиардер, глава УГМК Андрей Козицын. Его компания также готова инвестировать в Зауралье. Козицын подтвердил готовность вложить 380 млн рублей в строительство еще одного индустриального парка – на площадке Шадринского автоагрегатного завода (предприятия машиностроительного комплекса УГМК) .

Данный парк станет частью сети из семи подобных площадок, которые создают на территории региона.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 23.06.21

Курганской области сверх лимита дадут миллиард на переселение зауральцев из трущоб. / В Кургане из поликлиники эвакуировали людей: на этот раз не по звонку «минёров». / Шумков и Козицын построят индустриальный парк в Шадринске. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»