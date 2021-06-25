В Курганской области уже утонули девять человек

В водоемах Курганской области с начала 2021 года утонули девять человек. Об этом 25 июня сообщили в региональном управлении МЧС.

«Все трагические случаи зафиксированы в неустановленных для купания местах, многие из погибших находились в состоянии алкогольного опьянения, выпадали из лодки во время рыбалки. Гибели детей на водоёмах в 2021 году не допущено», – заявили в оперативном ведомстве. На сегодняшний день в Зауралье официально открыты только 17 пляжей. Спасатели напоминают, что купаться можно только там.

В 2020 году в Зауралье в водоемах утонул 31 человек. Из них девять утонувших в момент трагедии были пьяны. В минувшем году не удалось уберечь 8 детей. Только в Шатровском районе вместе утонула компания подростков 13,14 и 15 лет. Дети тогда ушли купаться без взрослых.

Курган, Дарья Котова

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