В Курганской области растет число новых случаев коронавируса

В Курганской области к 25 июня выявлено 47 новых случаев коронавируса. И если весь июнь фиксировалось около 30 случаев в сутки, то со вчерашнего дня начался рост заболеваемости.

По данным оперативного штаба, по состоянию на 24 июня в регионе было поставлено 43 новых диагноза COVID-19. Сегодня уже 47 инфицированных.

В Кургане 22 заболевших. Остальные случаи зарегистрированы в Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Катайском, Кетовском, Мокроусовском, Половинском, Притобольном, Сафакулевском, Целинном, Частоозерском, Шатровском, Юргамышском районах, Макушинском и Петуховском муниципальных округах, городе Шадринске.

С начала пандемии в Зауралье новой коронавирусной инфекцией заболели более 22 тыс. человек.

Курган, Дарья Котова

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