Губернатор Шумков рассказал о восстановлении сгоревшего храма в Чимеево

Строительство церкви Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря подходит к концу. Стройка ведется на месте сгоревшего в 2019 году дотла храма. Об этом рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков на своей странице в Instagram.

«Кто-то спрашивал, как идет строительство храма в Чимеево. Идет. Уже близко к завершению», – написал глава региона, добавив, что при возведении не было потрачено ни одного бюджетного рубля.

«Тем, кто возмущается: «зачем нам церкви, дайте школы», нужно сосредоточиться и осознать – ни рубля бюджета там нет. И школы также ремонтируем и строим (258 детских садов и школ с 2019 года)", – отметил Шумков.

Напомним, трагедия в Чимеевском монастыре произошла почти ровно два года назад. 3 июля 2019 года храм сгорел дотла. Вместе с деревянной церковью сгорела и Чимеевская чудотворная икона Божией матери. От нее осталась лишь небольшая частица. По официальным данным, причиной возгорания стал неисправный кондиционер.

К октябрю 2019 года икону восстановили, отрисовав лик заново. В мае 2020 года митрополит Курганский и Белозерский Даниил совершил чин закладки нового храма в Чимеевском мужском монастыре. Ранее сообщалось, что восстановление храма обойдется примерно в 30 млн рублей. Работы ведутся на благотворительные средства, которые собирает специально созданный фонд «Чимеевская святыня». Было решено воссоздать сгоревшую церковь в том же виде, но на этот раз храм строится из кирпича.

Курган, Дарья Котова

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