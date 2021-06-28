В Курганской области на удалёнку рекомендуют перевести часть сотрудников

С 29 июня работодателям Курганской области рекомендовано перевести на удаленную работу не менее 20% работников. В дальнейшем на удалёнку могут быть переведены 30% сотрудников. Такое решение принял оперативный штаб региона.

Рекомендация возникла из-за очередного всплеска заболеваемости COVID-19. Если почти весь июнь суточный прирост по коронавирусу составлял около 30 случаев, то с прошлой недели число диагнозов стало увеличиваться. По состоянию на 28 июня зафиксировано 53 новых случая новой коронавирусной инфекции.

По решению оперативного штаба работодатели не только могут вновь вспомнить про удаленку, но и вправе вводить дифференцированный график начала рабочего дня, чтобы не допустить скопления людей в общественном транспорте в утренние часы. Такой формат рекомендовано использовать на крупных предприятиях, в органах исполнительной власти.

«Третья» волна коронавируса изменит планы и организаторов крупных для региона мероприятий. В их числе фестиваль «День сырка».

«Также решением оперативного штаба признано нецелесообразным проводить ряд массовых мероприятий. В том числе такие популярные, как день Уральского поля и гастрономический фестиваль «День сырка». А соревнования по автомобильному кроссу на трассе в районе д. Заборская Притобольного района 3 и 4 июля пройдут без участия зрителей», – сообщает оперативный штаб Курганской области.

Курган Новый, День, Дарья Котова

Курган Новый. Другие новости 28.06.21

Губернатор Шумков рассказал о восстановлении сгоревшего храма в Чимеево. / В трех микрорайонах Кургана до августа закроют несколько улиц. Схема движения. / В Курганской области растет число новых случаев коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»