Курганские власти потратили почти 187 млн на льготную ипотеку населению, но просят остерегаться некоторых застройщиков

Из бюджета Курганской области почти за два года – с 2020 по 2021 годы, было выделено 187,3 млн. рублей на возмещение гражданам части затрат по ипотечному взносу. Региональной мерой поддержки, введенной губернатором Вадимом Шумковым, воспользовались 686 семей. Об этом 28 июня на брифинге сообщил заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов.

Как сообщал «Новый День», с мая 2019 года региональные власти выделяют субсидию на возмещение затрат на оплату первого взноса по ипотеке. С 1 июля нынешнего года условия выделения денег изменились: получить компенсацию (до 300 тыс. рублей) при покупке квартиры в многоквартирном доме можно будет только у застройщиков, которые прошли аккредитацию по новым правилам.

Как 28 июня во врем брифинга уточнил директор АО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация» (КИЖК) Илья Васильев (оператор программы), сегодня многие застройщики, рекламируя свои новостройки, привлекают клиентов именно возможностью получить возмещение по ипотечному взносу.

«Но с 1 июля получить такую компенсацию можно будет только у застройщиков, которые прошли аккредитацию по новым правилам», – пояснил Васильев.

Первое требование для аккредитации – достойные зарплаты строителям. Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (без выплат социального характера) работников застройщика и его генерального подрядчика должен быть равен или превышать размер средней заработной платы по отрасли «строительство» по данным «Росстата».

Второе условие – застройщик участвовал или планирует участвовать в программе по строительству жилых помещений для детей-сирот и граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилья. По данным «Нового Дня», девелоперам, которые работают с бюджетной «ипотечной» субсидией, было предложено продавать 4% квартир в новом доме без коммерческой накрутки. Эту жилплощадь готовы выкупать власти, чтобы выдавать квартиры детям-сиротам.

Новые правила сотрудничества представители КИЖК обсудили с участниками рынка еще в мае. Согласились выполнять условия далеко не все.

«Не все застройщики, которые ранее участвовали в программе, в настоящее время проходят аккредитацию, в том числе по причине того, что необходимо полностью «обелить» бухгалтерию, платить налоги, исполнять гарантийные обязательства в полной мере. Многие компании по факту – это несколько человек и офис. Есть застройщики, которые в рекламе гарантируя получение субсидии, мягко говоря, вводят граждан в заблуждение и не предпринимают никаких мер при аккредитации», – прокомментировал заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов.

Соответственно, при покупке квартиры в новостройке жителям Курганской области рекомендовано уточнять – входит ли данный застройщик в пул тех компаний, с которыми работает КИЖК.

Курганские власти подчеркивают, что правительство области крайне заинтересовано в том, чтобы мера поддержки по субсидированию первого взноса продолжала действовать. Работа по аккредитации с подрядчиками продолжается, но покупателей просят соблюдать осторожность. Как минимум, проверять список аккредитованных застройщиков на сайте КИЖК.

Генеральный директор АО «КИЖК» Илья Васильев отметил, что корпорация в случае необходимости готова пойти в суд вместе с покупателями квартиры, которым застройщики незаконно обещали выплаты, не намереваясь проходить аккредитацию и не предприняв для этого необходимых действий.

Курган, Дарья Котова

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