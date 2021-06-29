МЧС просит курганцев приготовиться к природной аномалии

В Курганской области в ближайшие дни установится аномально жаркая погода. С сегодняшнего дня температура воздуха будет повышаться и к началу июля установится жара +39 градусов, что на 7 градусов выше климатической нормы. О жаре предупредили в управлении МЧС по Курганской области. О жарких днях сообщает и курганский Центр гидрометеорологии.

В управлении МЧС уточняют, что жара продлится с 29 июня по 3 июля. «Главное управление МЧС России по Курганской области рекомендует соблюдать правила безопасного поведения в условиях жаркой погоды», – напоминают в оперативном ведомстве. Также в МЧС прогнозируют осложнение пожароопасной обстановки. По северо-западу области ожидается высокая пожарная опасность – 4 класс горимости леса. В остальных районах Курганской области, кроме крайних западных, сохранится чрезвычайная пожарная опасность – 5 класс горимости леса.

Курган, Дарья Котова

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