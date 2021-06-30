В центре Кургана почти на месяц перекроют дорогу из-за очередного участка ветхого водопровода

В Кургане до 26 июля для движения транспорта закроют участок центральной улицы – ул. Ленина. Об ограничении движения сообщает водоснабжающая компания «Водный Союз», которая будет перекладывать участок водопровода.

Работы проводятся на перекрестке улиц Ленина и К.Мяготина. Открыть перекресток коммунальщики обещают не ранее вечера 26 июля.

«Это действующая утечка, которая доставляет немало проблем жителям близлежащих домов и водителям автотранспорта. Поэтому мы просим с пониманием отнестись к ведущимся работам и заранее планировать маршрут объезда ремонтируемой территории», – уточнил главный инженер АО «Водный Союз» Яков Арапов.

Как сообщал «Новый День», до 5 августа из-за аварийного участка водопровода в микрорайоне Северном закрыто движение сразу на пяти улицах: Комиссаров (от ул. Плеханова до ул. Мечникова); Плеханова (от ул. Комиссаров до ул. Молодежи); Молодежи (от ул. Плеханова до р. Черная); Мечникова (от дома № 1 до дома № 19); пер. Молодежи (от ул. Молодежи до ул. Комиссаров).

В Северном также меняют аварийный участок водовода, аварии на котором происходят несколько раз в месяц, самые крупные из них оставляют без воды микрорайон Заозерный и левую часть Рябково.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 30.06.21

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