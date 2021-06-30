В Кургане закроют несколько пунктов вакцинации от коронавируса

В Кургане с 30 июня работу приостанавливают пять пунктов вакцинации. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщает департамент здравоохранения Курганской области.

Поставить прививку от коронавируса временно будет нельзя в торговых центрах «Стрекоза», «Гиперсити и «Пушкинский». Также закрываются пункты в Доме быта и в МФЦ на ул.Куйбышева, 144/41.

«При обращении граждан на эти пункты их будут вносить в «Лист ожидания»", – сообщили в депздраве и напомнили, что запись на привику можно оформить через сайт Госуслуги, по единому номеру «122», также продолжается запись в поликлиниках.

По данным департамента здравоохранения, на конец июня в Зауралье первым компонентом препарата было привито более 147 тыс.человек. Весь цикл вакцинации завершили более 107 тыс. человек.

Сейчас область ждет поступения крупной партии вакцины «Спутник V». Ожидается, что медики получат более 21,5 тыс. доз.

Курган, Дарья Котова

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