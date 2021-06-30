«С палаткой у озера»: в Зауралье отреагировали на цитату Путина о потенциале внутреннего туризма

Возможность развивать внутренний туризм есть у каждого региона. Председатель Курганского областного отделения «Русского географического общества» Илья Николаев согласился с высказыванием президента Путина, что у этого направления есть большой потенциал, осталось лишь доработать сервис.

Николаев отметил, что российским курортам в короткие сроки пришлось адаптироваться к новым условиям, из-за чего пострадало и качество услуг. «Второй год мы живём в условиях различных ограничений из-за пандемии коронавируса. До сих пор закрыты большинство зарубежных курортов. Поэтому резко выросла нагрузка на внутренние направления туризма. Туристическому бизнесу необходимо было в максимально короткие сроки адаптироваться к новым реалиям», – отметил председатель Курганского областного отделения «Русского географического общества» Илья Николаев.

По его словам, уровень сервиса на российских курортах постоянно растет, но вместе с этим растет и цена. «На повышение стоимости влияет и тот фактор, что внутренний турбизнес стал в какой-то степени монополистом и может устанавливать более высокие цены. У многих россиян нет вариантов альтернативного отдыха. В той же Турции отдых дешевле, но больше требований к самим отдыхающим», – пояснил Николаев.

В качестве альтернативы он предложил развивать бюджетный отдых в регионах, например, с палаткой у озера. Возможности для этого есть практически у всех субъектов РФ.

Отдых на российских курортах должен в скором времени сравняться с зарубежьем по уровню сервиса. Надежду на это в ходе прямой линии 30 июня высказал президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что коронавирусные ограничения закрыли многие границы из-за чего россияне выбрали в качестве мест отдыха города РФ. Глава государства заметил, что в туристическую инфраструктуру России вкладывалось мало средств, из-за этого страдает сервис и уровень инфраструктуры.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 30.06.21

Власти объявили аукцион на строительство самой большой школы в Курганской области. / В Кургане закроют несколько пунктов вакцинации от коронавируса. / В центре Кургана почти на месяц перекроют дорогу из-за очередного участка ветхого водопровода. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»