Уральский полпред Якушев сегодня оценит благоустройство Кургана

Уральский полпред Владимир Якушев в четверг, 1 июля, посетит Курганскую область. Как сообщается в официальном телеграм-канале курганского правительства, представитель президента во время рабочей поездки вместе с губернатором Вадимом Шумковым планирует провести ряд совещаний.

Также в планах полпреда – осмотр территорий, которые благоустраиваются. Это парки, набережная Кургана, которую ремонтируют в несколько этапов.

Это не первый визит Якушева в Курган в текущем году. В январе он провел в регионе два дня. За это время провел аудит дорожных работ в области, посетил площадку будущего индустриального парка «Территория областного развития», запуск которого даст Зауралью 400 новых рабочих мест. Также Якушев присутствовал при запуске нового производства – завод по производству электроизделий. Завод заработал на территории «Курганского индустриального парка».

Как сообщал «Новый День», Якушев тогда заявил, что еще недавно проблемная область взяла хороший темп: «Я вижу очень хорошую динамику, и могу сказать уже с позиции бывшего федерального министра, что далеко не во всех субъектах РФ набран такой темп в развитии и экономики, и социальной сферы, и жилищного строительства».

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 30.06.21

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