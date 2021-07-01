В Курганской области удвоилась ежедневная заболеваемость коронавирусом

В первый день июля в Курганской области лабораторно подтверждено 64 новых случая коронавируса. Если сравнивать с суточным приростом в мае и в середине июня, то заболеваемость удвоилась.

По данным оперативного штаба, только в Кургане 26 вновь инфицированных. Остальные случаи выявлены в 10 территориях: в Альменевском, Варгашинском, Далматовском, Кетовском, Мишкинском, Притобольном районах, Макушинском, Петуховском, Лебяжьевском муниципальных округах и Шадринске.

Всего с начала пандемии в Зауралье диагнозов COVID-19 был поставлен более 22,5 тыс. раз. Из-за резкого ухудшения эпидобстановки в июне в регионе были отменены массовые мероприятия. Серди них гастрономический фестиваль «День сырка».

Курган, Дарья Котова

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