Курганский губернатор продолжает просить помощи, чтобы спасти Тобол и Битёвку

Полмиллиарда рублей нужно Курганской области, чтобы расчистить реку Тобол вдоль набережной Кургана и старицу реки Битёвка, которая окружает главный парк областной столицы. В четверг, 1 июля, губернатор Вадим Шумков попросил полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева оказать содействие по выделению федерального финансирования на расчистку водоемов.

Как сообщал «Новый День», уральский полпред Якушев сегодня работает в Кургане. Во время своего визита он осмотрел, как проводится реконструкция набережной реки Тобол. И посетил ЦПКиО, который «обнимает» зеленая от ила и камышовых зарослей Битёвка.

Региональные власти уже разработали проект на расчистку старицы Битевки и Курганского водохранилища. Расчистку старицы Битёвки начнут в этом году. Губернатор подчеркнул, что из областного бюджета на это выделили 10 млн рублей. Скоро будут готовы документы для проведения торгов по выбору подрядчика.Но чтобы завершить весь цикл работ по спасению старицы и водохранилища региону нужны не десятки миллионов, а сотни. Речь идет о сумме в полмиллиарда рублей.

Вадим Шумков рассказал Владимиру Якушеву, что в рамках достигнутых ранее с Минприроды России регион за счёт собственных средств разработал проектную документацию на расчистку русла реки Тобол: «Мы за счёт областного бюджета выделили 8,5 млн. рублей на этот проект и сделали его в рамках договорённостей с министерством», – подчеркнул Шумков. Полпред Якушев обещал рассмотреть возможности решения данного вопроса.

Курган, Дарья Котова

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