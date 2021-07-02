В Кургане мотоциклист попал в аварию с грузовиком: мужчина погиб на месте

В Кургане произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста – мужчины 1989 года рождения. На ул. Омская водитель мотоцикла «Ямаха» пытался совершить обгон и столкнулся с грузовиком ЗИЛ-441510.

Как сообщает ГИБДД Кургана, 1 июля водитель грузовика ехал по ул. Омской и начал поворачивать в сторону ул. Глинская. Водитель мотоцикла ехал в попутном направлении и совершал обгон. Удар был такой силы, что спасти мотоциклиста не удалось. «В результате происшествия мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», – прокомментировали в автоинспекции.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 01.07.21

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