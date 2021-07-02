В Кургане крупный ритейлер начал работу с местными фермерами

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила в Курганской области пилотный проект по работе с фермерами Зауралья. В торговых залах ритейлера появились «фермерские уголки», где местные производители смогут сами продавать свою продукцию.

Как сообщили в правительстве Курганской области, оператором проекта стал АО «Курганский центральный рынок». Пилотной площадкой стал магазин «Пятерочка» по адресу: ул. Пролетарская, 11. Там фермеры уже начали продавать мясо курицы и мед со своих пасек.

Как сообщал «Новый День», почти год назад в Кургане началась реконструкция «Центрального рынка», на которой настоял губернатор Вадим Шумков. Представители ООО «Новый рынок» (управляющая организация АО «Курганский центральный рынок») разработали концепцию реконструкции с учетом пожелания региональных властей: помогать фермерам Курганской области со сбытом. А также оказывать помощь в переработке сельхозпродукции, так как мелкие производители не имеют для этого ни мощностей, ни нужной компетентности.

Параллельно курганские власти обсуждали возможность сотрудничества с крупными ритейлерами. О проекте фермерских островков губернатор Вадим Шумков рассказывал министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову во время визита последнего в Курган. Глава региона подчеркивает, что в такой помощи аграрии особенно остро нуждаются в пандемию коронавируса, поскольку были введены ограничения по работе рынков и у фермеров фактически пропали каналы сбыта.

Как уточнил директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалёв, «фермерские уголки» работают пока только в одной торговой точке, но прорабатывается вопрос о масштабировании проекта.

Курган, Дарья Котова

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