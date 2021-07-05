В Курганской области похолодает, ожидается шквалистый ветер

В Курганской области ожидаются грозы и усиление ветра до 20 метров в секунду. Об ухудшении прогноза 5 июля сообщает управление МЧС Курганской области.

По данным оперативного ведомства, похолодание в области начнется с усиления северного ветра. Ночные температуры снизятся до +14…+19 градусов. Днем ожидается температура до +22 градусов, местами до +27 градусов.

Непосредственно в Кургане осадков в ближайшие сутки не ожидается, но прогнозируется сильный северный ветер до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью + 17…+19°; днем +18…+20 градусов.

Курган, Дарья Котова

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