В Курганской области фиксируется заметный суточный прирост по коронавирусу

В Курганской области по состоянию на 5 июля выявлено 82 новых случая коронавируса. Рост заболеваемости фиксируется ежедневно.

Как сообщал «Новый День», суточный прирост вновь заболевших COVID-19 в начале июля удвоился: с почти 30 подтвержденных диагнозов до 60. С тех пор уровень заболеваемости ежедневно растет. По данным оперативного штаба региона, за вчерашний день было 79 вновь инфицированных, сегодня уже 82.

Новые случаи инфицирования зафиксированы в 16-ти территориях Зауралья. Так, в Кургане к 5 июля новой инфекцией заразились 28 человек. Остальные случаи выявлены в Шадринске, Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Каргапольском, Кетовском, Мокроусовском, Сафакулевском, Целинном, Шадринском, Юргамышском районах, Макушинском, Лебяжьевском, Шатровском и Шумихинском муниципальных округах.

Суммарно с начала пандемии COVID-19 коронавирусом в Зауралье заразились 22,8 тысяч человек.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 05.07.21

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