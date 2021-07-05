Шумков предостерег тех, кто получает бюджетные деньги и решил встать на «воровскую тропинку»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к жителям региона с просьбой сообщать о возможных коррупционных схемах в сфере госзакупок. Будущее всех, кто решил протоптать «воровскую тропинку», глава области описал 5 июля в своем посте во «Вконтакте».

Шумков напомнил, что Курганская область пытается выбраться из давнего кризиса и второй год подряд в регионе выделяется «значительное финансирование на поддержку экономики и АПК». В том числе, создаются технопарки и индустриальные парки, на площадках которых заработают новые производства.

«К сожалению, разные люди эти возможности расценивают по-разному. Для кого-то это реальное подспорье, чтобы развиваться самому и развивать свою сферу либо территорию, а для кого-то – шанс протоптать очередную «воровскую тропку». Не нужно играть с бюджетными деньгами. Нынешнее информационное пространство прозрачно, и всё очень быстро выходит наружу, становится явным. Не уподобляйтесь всепожирающей бессмысленной саранче. Не опошляйте простые и правильные вещи. Не ломайте жизнь себе и своим близким», – написал Шумков.

Губернатор обратился к жителям области с просьбой – сообщать о возможных фактах коррупции, о любых подозрениях на махинации при освоении субсидий или средств, которые осваиваются через систему госзакупок.

«Обращайтесь в финансирующие конкретное направление уполномоченные органы правительства области либо в правоохранительные органы», – призвал жителей Зауралья губернатор.

Курган, Дарья Котова

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